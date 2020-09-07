مصر | ننشر الجزء الثاني من الحركة القضائية 2020 (مستندات)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر الجزء الثاني من الحركة القضائية 2020 (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2020/2021، وشملت ترقية عدد 500رئيس من الفئة (ب) إلى رئيس من الفئة (أ) و500 قاضي الي درجى رئيس من الفئة (ب).