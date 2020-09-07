مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تعرض سما المصري لحالة إغماء داخل قفص المحكمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تعرض سما المصري لحالة إغماء داخل قفص المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لـ"تنظيم القاعدة بالسودان" لـ22 سبتمبر

أجلت اليوم الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ " الإنضمام الي تنظيم القاعدة بالسودان ".. لجلسة 22 سبتمبر الجاري لعدم حضور المتهمين من محبسهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"عايزها ترجعله".. التحقيقات تكشف كواليس تعذيب سعودي لنجله انتقاما من والدته

كشفت التحقيقات حول واقعة إتهام سيدة لطليقها السعودي الجنسية، بخطف طفلها وإصطحابه رفقته إلى السعودية ، إذ تبين أن والدة الطفل تدعي "سماح.ش"، أصل بلدتها محافظة الشرقية، كانت تزوجت من "حسين.م"، سعودي الجنسية، وأنجبت طفلا سمته "عبد الله". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

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أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة لإنتخابات (مجلس الشيوخ 2020) حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عمره يوم.. مباحث القاهرة تكثف جهودها لضبط المتهم بإلقاء طفل بمايو

تكثف مباحث القاهرة تحرياتها، لكشف غموض العثور على رضيع بالمنطقة الجبلية بمدينة مايو وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

دمرتوا حياتي.. تعرض سما المصري لحالة إغماء داخل قفص المحكمة

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتعديل حكم حبس سما المصرى 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، للحبس سنتين وبقاء غرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ٧٠ ألف في الأسبوع.. ضبط زوج وزوجة يديران شبكة دعارة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته وبصحبتهما فتاتين، لقيامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الإجتماعى. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حيثيات وقف تنفيذ الدعوة لعمومية دمج نقابات فرعية للمحامين