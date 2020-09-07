مصر | الإدارية العليا تؤيد رسوب طالب بالطب لعدم تسليمه ورقة الإجابة للمراقب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا تؤيد رسوب طالب بالطب لعدم تسليمه ورقة الإجابة للمراقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم "، قرار جامعة الأزهر برسوب طالب بمادة الكيمياء الحيوية مقيد بالصف الأول بكلية الطب للعام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٥، وذلك لأخذه ورقه الامتحان وعدم تسليمها لمراقب المادة، مما أحاله لمجلس التأديب لتأديبه عما نُسب اليه.

وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان طالبًا ومقيدًا بالفرقة الأولى بكلية الطب- جامعة الأزهر فى العام الجامعى 20122013، ورسب بدورى مايو وسبتمبر، وبقى للإعادة بالعام الجامعى 2013/2014 فرسب كذلك فى الدورين مايو، وسبتمبر، فبقى للإعادة مرة أخرى بالعام الجامعى 2014/2015، حيث رسب بدور مايو، فدخل دور سبتمبر من هذا العام.

وبعد أدائه امتحان الكيمياء الحيوية في أغسطس ٢٠١٥ تم تحرير محضر له من مراقب اللجنة متضمنًا خروجه من اللجنة دون إذن، وعدم قيامه بتسليم كراسة الإجابة لتلك المادة، وتم إحالته إلى لجنة التأديب التى قررت مجازاته بإلغاء امتحانه فى مادة الكيمياء الحيوية لما نسب إليه من مخالفة، وباستقراء التحقيقات تبين أن المعيد أخذ من الطالب بطاقة تحقيق الشخصية إلا أنه فى نهاية اللجنة لم يقم الطاعن بتسليم كراسة إجابته، وبالتالى ظلت بطاقته الشخصية فى حوزته، وعلى أثر ذلك قام بعمل محضر فىالكنترول عقب اللجنة مباشرة.

وثبت للمحكمة، مسئولية الطالب فى عدم تسليمه كراسة الإجابة فى مادة الكيمياء الحيوية للعام الجامعى 2014/2015 دون أن ينال من ذلك قوله بتوقيعه بدفتر الحضور والانصراف بدليل أن بطاقته الشخصية كانت بحوزة المراقب، فضلًا عن ادعاء الطالب بأنه يوم الامتحان كان الأمن أخذ بطاقته الشخصية على بوابة الجامعة، فإن هذا الأمر مخالف للواقع لأنه لم يحدث، وعليه فإن المخالفة تعد بمثابة مخالفة مسلكية تستوجب مجازاته عنها، ومن ثم يكون قرار لجنة التأديب بإلغاء امتحانه فى هذه المادة جاء متفقًا وصحيح حكم القانون.