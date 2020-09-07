أخبار مصر | القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تشارك في تأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كإحتياطيات قريبة وبعيدة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأى عدائيات محتملة.

وإتخذت القوات المسلحة كافة إجراءات اليقظة والإستعداد العالى بنطاق محافظات الجمهورية المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الإنتخابية وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.