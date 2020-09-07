أخبار مصر | نقيب المحامين يجتمع بمديري الإدارات في النادي النهري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يجتمع بمديري الإدارات في النادي النهري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رجائي عطية نقيب المحامين، اجتماعًا مع مديري الإدارات بنادي المحامين النهري في المعادي، اليوم الاثنين، أعقبه كلمة موجهة إلى الجمعية العمومية، وتم بثهما بثًا مباشرًا عبر الصفحة الرسمية لموقع النقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي بداية الاجتماع، استمع النقيب العام، إلى مدير إدارة الكارنيهات، والموظف صاحب واقعة تسليم الكارنيهات عقب جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم 3 سبتمبر الجاري، وأصدر النقيب العام قرارا بتسليم بطاقات العضوية للأعضاء الجدد بمقر حلف اليمين بقاعة اتحاد عمال مصر عقب الحلف مباشرة، ابتداء من الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 19 سبتمبر الجاري.

وكلف «عطية»، بحصر أعداد سيحلفون اليمين القانونية، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات كل منها يكون من 200 محامي، يتولى موظف تسليمهم الكارنيه، فهذا أول يوم ينضم فيه المحامي إلى النقابة ويجب أن يفخر به».

وأكد نقيب المحامين، أن الجميع وهو على رأسهم في خدمة المحامي والمحامية، مؤكدا على أنه لن يقبل المساس بكرامة المحامين، مطالبا كافة الموظفين ببذل كل ما يستطيعون لإشعار المحامي بأنه سيد في نقابته.

وتابع: «أدرك كم العمل الذي تقومون به، ولكن نسعى للأفضل من خلال التكاتف لتقديم الأفضل للنقابة والمحامين».

