أخبار مصر | حزب المؤتمر: مضاعفة "البتلو" بـ 2 مليار جنيه يحقق استقرار أسعار اللحوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر: مضاعفة "البتلو" بـ 2 مليار جنيه يحقق استقرار أسعار اللحوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة خاصة فيما يتعلق متابعة تطورات "المشروع القومى لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، وكذلك المشروع القومي للبتلو.

وأشاد " الشريف " فى بيان له اصدره، اليوم الاثنين، بحرص الرئيس السيسى على الاطلاع والمتابعة الشخصية من سيادته كل مايتعلق بالموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، وفق أرقى المعايير وأحدث الأجهزة وتكلفه للحكومة بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع في المزيد منها، وذلك لما تحققه من مردود صحى وغذائى عالى الجودة على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين، فضلًا عن قيمتها المضافة فى إطار منظومة التغذية المدرسية.

كما أشاد "الشريف" باستعراض الرئيس السيسى ومتابعته الدقيقة لأخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، مطالبًا من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار 2 مليار جنيه إضافية وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادى واجتماعى مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم ذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مؤكدًا أهمية هذا المشروع القومى الكبير الذى يكفل تحقيق.الاستقرار فى أسعار اللحوم

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وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطورات "المشروع القومى لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، وكذلك المشروع القومي للبتلو.