محافظ المنيا يزور المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يزور المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمجمع المنيا لضباط القوات المسلحة، بحضور العقيد محمد حسن الكردي، المستشار العسكري بالمحافظة ولفيف من القادة وضباط القوات المسلحة.
وأشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي تقدم لمواطني المحافظة سواء مدنيين أو عسكريين، من خلال المستشفى العسكري، والتي تكتمل بها المنظومة الصحية داخل المحافظة، حيث تفقد خلال زيارته اقسام المستشفى المختلفة، والتقي بعدد من المرضى من العسكريين والمدنيين داخل المستشفى، كما تفقد مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام.
وأكد المحافظ على الدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية ورجالها في الحفاظ على أمن الوطن، لافتاً إلى التعاون البناء بين قوات الجيش والشرطة للحفاظ على امن واستقرار البلاد في ظل القياده الرشيده للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه القوات المسلحة في إعادة بناء مصر كدولة قوية، ولما تقدمه من يد عون كبيرة لأبناء الوطن، في جميع الأوقات وبخاصة في ظل تحدى فيروس كورونا المستجد.
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