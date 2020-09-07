شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يزور المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمجمع المنيا لضباط القوات المسلحة، بحضور العقيد محمد حسن الكردي، المستشار العسكري بالمحافظة ولفيف من القادة وضباط القوات المسلحة.

وأشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي تقدم لمواطني المحافظة سواء مدنيين أو عسكريين، من خلال المستشفى العسكري، والتي تكتمل بها المنظومة الصحية داخل المحافظة، حيث تفقد خلال زيارته اقسام المستشفى المختلفة، والتقي بعدد من المرضى من العسكريين والمدنيين داخل المستشفى، كما تفقد مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام.

وأكد المحافظ على الدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية ورجالها في الحفاظ على أمن الوطن، لافتاً إلى التعاون البناء بين قوات الجيش والشرطة للحفاظ على امن واستقرار البلاد في ظل القياده الرشيده للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه القوات المسلحة في إعادة بناء مصر كدولة قوية، ولما تقدمه من يد عون كبيرة لأبناء الوطن، في جميع الأوقات وبخاصة في ظل تحدى فيروس كورونا المستجد.

محافظ المنيا يزور المستشفي العسكري

محافظ المنيا يزور المستشفي العسكري

محافظ المنيا يزور المستشفي العسكري

محافظ المنيا يزور المستشفي العسكري