شكرا لقرائتكم خبر عن أقوال أمنية وخدمات مرورية بمحيط لجان «الشيوخ» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، جميع اللجان الانتخابية، والتى ستشهد غدا جولة الإعادة لانتخابات «مجلس الشيوخ 2020» على مقعد واحد ضمن 6 مقاعد.

وقالت مديرية أمن القليوبية، في بيان صادر الاثنين، إنه تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية والنظام وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وأضاف البيان أنه تم وضع أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية حول اللجان لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة.

وحرصت محافظة القليوبية على توفير كراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتجرى الانتخابات في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا بالقليوبية، ويبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

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