شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه على رأس «فريق طبي» للسودان غدا لتقديم الدعم والمساعدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدا، إلى دولة السودان في إطار تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني.
ومن المتوقع أن يرافق وزيرة الصحة وفدا طبيا مكونا من 20 طبيبا في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية.
ومن المنتظر أن يستمر الفريق الطبي المصري في السودان حتى الاطمئنان على انحسار الأزمة الحالية، التي خلفتها السيول والفيضانات التي ضربت السودان.
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اصابات
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تعافي
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