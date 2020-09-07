شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لمتضرري السيول بالسودان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من مصر إلى دولة السودان.

فى سياق متصل، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.

وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما قدم المسؤولون بدولة جنوب السودان الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التى تمد يد العون لكل الدول التى تمر بأزمات.