شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان تنفى ما يتم تداوله حول زيادة أسعار السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إنه لم يتم رفع السجائر على الإطلاق، وإنما تم رفع سعر "السيجار" ولا صحة لما تم تداوله حول زيادة سعر السجائر العادية، مشيرا إلى أن يتم مراجعة التكاليف والموقف في السوق والأسواق المنافسة كل 3 أشهر، وخلال تلك المراجعة تم الاتفاق على زيادة سعر "السيجار". وأشار إلى أن متوسط سعر الزيادة في سعر السيجار حوالى 40%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc، أنه ليس هناك أي قرارات خاصة بأسعار السجائر خلال تلك الفترة، إلا بعد أن يتم مراجعة التكاليف الخاصة بالشركة وعليه سيتم الإعلان عن ذلك، لكن لم يتم التطرق لهذا الأمر في هذه الفترة.