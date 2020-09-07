شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد تجديد تكليف 73 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة وعددهم 73 خطيبًا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن القرار جاء حرصًا من وزارة الأوقاف على تجديد الخطاب الديني ، والنهوض بمستوى الدعاة والوقوف على مدى قدرتهم على العطاء الدعوى.

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وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق عن إنجازاتها خلال 6 سنوات فى مجال تحسين الأحوال المعيشية والمالية، حيث أوضحت الوزارة أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على ليسانس فقط، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.