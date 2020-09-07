شكرا لقرائتكم خبر عن من قبل التاريخ للعصر الرومانى.. السياحة والآثار توثق القطع الفخارية بالمتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم وزارة السياحة والآثار بأعمال تسجيل وتوثيق فخار المتحف المصري من خلال وحدة دراسة الفخار بمركز تسجيل الآثار بوزارة السياحة والآثار، وتضم الوحدة متخصصى دراسة الفخار الآثري وتصنيفه وتأريخه.

كما تقوم الوحدة أيضا بأعمال تسجيل وجرد الفخار بمخازن المتحف، حيث يحتوى المتحف المصري على مجموعة ضخمة من الآوانى الفخارية التى تؤرخ من عصر ماقبل التأريخ وحتى العصر اليونانى الرومانى، وذلك فى أقسام المتحف المختلفة وفى الصور المرفقة تتم الآعمال مع قسم أثار يويا وثويا بالمتحف المصري.

ويعد مشروع تسجيل وتوثيق فخار المتحف المصري من أهم أولويات عمل الوحدة ،كما تقوم الوحدة أيضا بأعمال تسجيل وجرد الفخار وذلك فى أقسام المتحف المختلفة.

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ويعد المتحف المصرى بالتحرير من اهم واقدم متاحف العالم، ويحتوى على آلاف القطع الاثرية منها قطع اثرية نادرة لن تجدها إلا فى المتحف العريق، ويغذى المتحف المصرى عددا من المتاحف الجديدة التى سيتم افتتاحخا قريبا فى عدد من المحافظات، منها متحف شرم الشيخ والمطار والعاصمة الادارية وكفر الشيخ، كما انه من اهم المزارات الاثرية فى القاهرة والتى يحرص ضيوفها على زيارته.

وكان امين عام منظمة السياحة قد حضر خلال زيارته مصر حفل عشاء بالمتحف المصري بالتحرير

وخلال الحفل، قام الدكتور خالد العناني والأمين العام للمنظمة و زاروا خلالها قاعات المتحف المختلفة والتي من بينها قاعة الملك توت عنخ آمون.

وقام وزير السياحة والآثار بتقديم هدية تذكارية للأمين العام للمنظمة.