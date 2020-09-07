شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بخط نقل الزيت الخام الممتد من منطقة رأس غارب لأسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مصادر أمنية وبترولية بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر لـ«المصري اليوم»، إن خط نقل الزيت الخام من رأس غارب إلى معامل التكرير بأسيوط تعرض للكسر بمنطقة الكيلو ١٢٠ بطريق رأس غارب - الشيخ فضل، وتم إخطار الأجهزة المختصة، والتي انتقلت لموقع البلاغ لمتابعة الموقف.
فيما يتابع مسؤولو وزارة البترول ومدينة رأس غارب الموقف منذ وقع الحادث.
وتم وقف الضخ بالخط لحين إصلاح الكسر الخط بعد تدفق كميات كبيرة من الزيت الخام.
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