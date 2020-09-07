شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام القانون في شأن هيئة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 175 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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