شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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