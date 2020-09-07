شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة مسؤول تسويق في اتهامه بهتك عرض أجنبية لـ3 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر لجلسة 3 نوفمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عادل الغويط، وعضوية المستشارين وليد المندراوي، ومحمد حسني، وأمانة سر محمد طه وحسام عبدالرسول. وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، اختصاصي تسويق بالخارج، بهتك عرض المجني عليها، بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها وامسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالأوراق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة مسؤول تسويق في اتهامه بهتك عرض أجنبية لـ3 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.