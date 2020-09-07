شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يطمئن على جاهزية اللجان لانتخابات الإعادة بـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتى ستنطلق غداً الثلاثاء على مدار يومين، والتنسيق مع كل غرف العمليات بالمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال شعراوى، في تصريحات صحفية الاثنبن، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكل الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات التى تشهد جولة الإعادة.

وأكد أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الإنتخابية بصورة مشرفة.

وأجرى الوزير عدداً من الإتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين للإطمئنان منهم بصورة مباشرة على إتخاذ كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات وقيامهم ببعض الجولات لتفقد ومتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين وإقامة المظلات اللازمة لإنتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان.

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