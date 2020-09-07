شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: المشاركة الإيجابية في الانتخابات واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ وأنه أعلن رفع حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2 مليون و350 ألف مواطن، كما تم تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي تم ربطها بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.

وأشار إلى أن رؤساء المدن والوحدات القروية، تفقدوا مقار الانتخابات الفرعية الـ 585 بقرى ومدن المحافظة، لمتابعة تجهيزها وتطهيرها وتعقيمها، وفرشها وكفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية، وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأوضح المحافظ أنه تم توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة ظروف كبار السن والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، مشدداً على توفير خط تليفون أرضي مع رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية.