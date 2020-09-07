شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، تمهيدا لانعقاد لجنة القيد، المقرر انعقادها اليوم الاثنين، ولمدة ثلاث أيام لجدول المشتغلين، مشيرا إلى أنه تم نقل عمل اللجنة إلى الدور الرابع بالقاعة الكبرى (قاعة حسنين هيكل)، حيث يتم تطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين، بالتباعد الاجتماعى، خلال جلوسهم بالقاعة واستخدام قناع الوجه، ومطهرات اليدين، حيث توفر النقابة كل ذلك.

وأضاف «شبانة» أن عقد لجنة المشتغلين، رغم الظروف الجارية، هو واجب قانوني كان يجب اتمامه، وهو ما جعل النقابة بجلسته الأخيرة، يوافق على انعقاد اللجنة، بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.