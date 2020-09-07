شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «وكيل الشرقية» مع وفد من «الصحة العالمية» و«يونيسيف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، وفدًا من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واليونيسيف، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديرة الرعاية الأساسية.

تم خلال اللقاء مناقشة دعم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، من خلال رفع كفاءة المياه والصرف الصحي في ١٩ وحدة صحية ومركز طبي، ومستشفي حميات الزقازيق كمرحلة أولي، كما ناقش وكيل الوزارة ممثلي المنظمات بإدراج مستشفي الأمراض الصدرية ضمن أعمال التطوير بالمرحلة الأولي.

وأوضح الدكتور إيهاب عبدالعزيز مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونسيف، والدكتورة نهي القارح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن «هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى دعم خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين، وتدريب الفرق الطبية على الإصحاح البيئي، ومكافحة العدوي، وتدريب حرفي لفنيين الصيانة الهندسية على الأعمال الصحية والسباكة، وتسليم شنطة مستلزمات كاملة للفنيين المتدربين»، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء هذه الأعمال خلال عدة أيام.