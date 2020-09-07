شكرا لقرائتكم خبر عن «الطرق الحديثة لمكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية» في دورة تدريبية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية تحت عنوان «الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية» بمحافظة الفيوم.

بدأت فعاليات الدورة، والتى تستمر لمدة 4 أيام، بالبرنامج التدريبى، والذى يأتي في إطار النشاط الارشادي والتدريبي لمعهد بحوث أمراض النباتات والتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف السعيد، مدير المعهد، والدكتور محسن أبورحاب، وكيل المعهد لشؤون الارشاد والتدريب.

وأشاد الدكتور محسن أبورحاب، وكيل المعهد، بالدورة التى تأتى فى إطارالتعاون المثمر بين مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات لاستعراض أهم الأمراض التى تصيب محاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية والزيتية وطرق مكافحتها.

وقال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون مع مديرية الزراعة بالفيوم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن البرنامج يتناول العديد من الموضوعات الهامة ومن بينها أهم الأمراض التى تصيب محاصيل الفاكهة والخضر، محصول الطماطم وطرق المكافحة، وأيضاً التي تصيب محصول الذرة وطرق الوقاية والعلاج، فضلا عن أهم أمراض المحاصيل الزيتية، وأهم الأمراض النيماتودية على بعض المحاصيل الاقتصادية.

وأشار «خليل»، إلى أن البرنامج يستهدف تدريب 25 متدربا من الفنيين الزراعيين وأخصائى المحصول والمكافحة والإرشاد وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا، لافتا إلى أنه يتم خلال التدريب مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية فى ظل كورونا. واستعرض الدكتور حسين عبد القوي، أهم الأمراض التى تصيب محصول المانجو وطرق التشخيص الحديثة وأحدث طرق المقاومه التطبيقية.

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