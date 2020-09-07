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شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 404 محاضر خلال حملات لرفع الإشغالات والنظافة بمركز أبوقرقاص بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وفض الأسواق العشوائية، ومنع أي تجمعات وذلك من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك لفتح الطريق امام الماره من المواطنين، والعمل على تحقيق سيولة مرورية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لضبط الشوارع والاحياء الداخلية بالمركز، والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه أوضح محمد حلمي رئيس المركز، ان الحملة اسفرت عن تحرير 404 محاضر تعد على حرم الطريق وإزالة فورية لتلك الاشغالات، كما تم توقيع الغرامات الفورية للمتعدين على حرم نهر النيل، بالإضافة لتنظيم حملات تموين بالمرور على الأسواق، ورفع المخلفات للحفاظ على النظافة العامة، مشيراً لاستمرار اعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية.
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