شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تنهى استعداداتها لاستقبال جولة إعادة مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقرر عقدها غدا ولمدة يومين 8، 9 من سبتمبر الجاري، بعدد 138 مركز انتخابي و142 لجنة فرعية مشيرا أن أجمالي عدد الناخبين 299،581 الف ناخب على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ مطروح انه تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، والانتهاء من تطهير وتعقيم كافة المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين غدا مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات. موجها لرؤساء المراكز والمدن الثمانية، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية كلا في نطاقه والتأكد من عدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأكد محافظ مطروح على جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات الاعادة مجلس الشيوخ، مشيراً إلى توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضاري ولائق، مناشدا المواطنين بالمحافظة بالنزول والمشاركة وأختيار من يمثلهم في هذ الاستحقاق الدستورى.