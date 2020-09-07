شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى مركز رعاية الأطفال شديدي التوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، شملت مناطق شاطئ روميل وباب البحر وعلم الروم، كما شملت الجولة المفاجئة زيارة موقع أعمال تجهيز مبنى مركز رعاية الأطفال شديدى التوحد، والتوجيه بالإسراع في إنهاء الأعمال وفق التصميمات اللازمة لتهيئة الموقع لاستقبال الفئة المستهدفة.

كما وجه محافظ مطروح بتكثيف جهود النظافة حول الأسواق حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضارى، ومراجعة موقف إحدى الكافتيريات بروميل.