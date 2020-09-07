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حملات لإزالة مخالفات البناء وحصر المباني للتأكد من سداد جدية التصالح بالمنيا    

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة، والمحرر لها محاضر مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح، بالإضافة لإجراء حصر بأعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو سداد مبلغ جدية التصالح 25%، بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة.

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة «حق الشعب»، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم أنشائها مؤخرا بالمحافظة.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعد بالبناء على مساحة 560 مترا مربعا بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.

ازالات المنيا
ازالات المنيا
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