شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 4900 طن حديد وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة HAYA التي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 8.2 متر وذلك لتفريغ 4900 طن حديد بالميناء، وأن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، سجل منها ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن وجميعها سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين وعمليات التفريغ على الأرصفة.