شكرا لقرائتكم خبر عن «جنايات القاهرة» تقضي بالمشدد لمتهم و5 سنوات لآخر في «أحداث أطفيح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ١٥ عاما، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد ٥ سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية المعروفة إعلامياً «أحداث أطفيح». صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وكانت النيابة، أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح، وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة، بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة، من أداء أعمالها.