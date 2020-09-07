شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة انتشار الشرطة فى الشوارع لتأمين إعادة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو إنهاء أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة لانتخابات "مجلس الشيوخ 2020"، حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية. Advertisements يأتى ذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .

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