شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. مصر ضمن الدول الأسرع نموا فى خدمات التعهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف" أوضح خلاله أن مصر تتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية في خدمات التعهيد وفقًا لتقرير "خدمات التعهيد في أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط"؛ لما تمتلكه من مميزات تنافسية من حيث مستوى التعليم الجيد، وتعدد اللغات الأجنبية المنتشرة بين الشباب، والتكلفة المنخفضة نسبيًا، وأنها ضمن الدول الأسرع نموا فى خدمات التعهيد. وتقدم شركات تعهيد الخدمات فرصا استثمارية وتوظيفية كبيرة للأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء. Advertisements وكان المركز قد نشر "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020. وأوضح "الإنفوجراف"، أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .

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