شكرا لقرائتكم خبر عن تكافل وكرامة.. رحلة تغيير حياة الأسر الفقيرة بوزارة التضامن "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة نيفين القباج فى إطلاق برنامج يعد الأول من نوعه لحماية الفئات المهمشة والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال صرف مساعدات نقدية لكبار السن ممن ليس لهم دخل بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ممن لهم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة، كما نجحت الوزارة في إطلاق برنامج فرصة بهدف توفير فرص عمل لأبناء المستفيدين من تكافل وكرامة لمساعدة الأسر القادرين على العمل لإنشاء مشروعات صغيرة لتحويلهم من أسر تتلقى مساعدات إلى أسر منتجة.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن المستفيدين من المساعدات النقدية تكافل وكرامة في نقاط محددة.

صرف مساعدات نقدية لـ 3.6 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة " بما يعادل 12 مليون فرد.

18.5 مليار جنيه قيمة المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن تكافل وكرامة سنويا.

صرف منح دراسية شهرية لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل ومساعدتهم في استكمال دراستهم بجانب الدعم النقدى للأسرة.

صرف 450 جنيها "دعم نقدى" شهريا لكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 3 أفراد بقيمة تصل لـ1350 جنيها شهريا.

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توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

إنشاء مشروعات صغيرة للأسر القادرة على العمل.

تمويل مشروعات مستورة لعدد أكثر من 19216 مشروعا بتكلفة تتجاوز 321 مليون جنيه حتى الآن لمساعدة المرأة المعيلة.