شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب الجزيرة.. مواطن يفضح فيديوهات القناة القطرية حول عزبة الصفيح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى تواصل فيه قناة الجزيرة القطرية الحرب ضد مصر والمصريين والزعم بأن الحكومة تطرد الأهالى من المنازل نقلت القناة القطرية فيديو لنقل أهالى منطقة عزبة الصفيح العشوائية بحى روض الفرج في محافظة القاهرة إلى الوحدات السكنية البديلة، وزعمت بأن الحكومة تطرد الأهالى من منازلها.

محمود محمد عبد الباقى، حداد مقيم في عزية الصفيح وأحد الأهالى المستفيدين من مشروع تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة، رد على قناة الجزيرة القطرية بمقطع فيديو مماثل فند فيه مزاعمها وحربها ضد مصر.

وقال الشاب الذى عبر عن سعادته بانتقاله وأسرته إلى المساكن البديلة: "فوجئت بأصدقاء لى يقولون شاهدنا فيديوهات للحكومة تلقى عفشك في الشارع"، مؤكدًا أنه رد عليهم بأن ذلك محض افتراء قائلاً:"احنا اللى بنزله ودور واحد فوق الأرضى واستلمنا شقق نظيفة حجرتين وصالة وحمام ومطبخ مفروشة من كل "