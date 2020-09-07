وزيرة الصحة تبدأ غدا زيارة إلى السودان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائم بالأعمال المصري في السودان السفير نادر زكي أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ستبدأ غدا زيارة إلى السودان، وقال السفير نادر زكي، في تصريحات بمطار الخرطوم اليوم الاثنين، خلال تسليم شحنة من المساعدات المصرية إلى السودان، إن وزيرة الصحة ستبدأ غدا زيارة إلى السودان، وبرفقتها وفد طبي مكون من 20 طبيبا في مختلف التخصصات وممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، وبصحبتهم مستلزمات طبية وأدوية.

وأوضح أن الفريق الطبي المصري سيبقى في السودان حتى الاطمئنان على انحسار الأزمة الحالية، التي خلفتها السيول والفيضانات التي ضربت السودان.

من جانبها، أعربت أمل الفاتح مدير عام الإدارة العامة للصحة العالمية في وزارة الصحة السودانية، عن الشكر للدكتورة هالة زايد على تضامنها مع وزارة الصحة السودانية، موضحة أن زيارتها غدا للسودان بصحبة الفريق الطبي، تُعتبر رمزا للتضامن من وزارة الصحة المصرية وإسنادا للنظام الصحي السوداني.

وأعربت عن تطلع وزارة الصحة السودانية إلى مزيد من التعاون الوثيق مع وزارة الصحة المصرية، مضيفة: "نحن بصدد تحديث جميع البروتوكولات الخاصة بالتعاون بين الجانبين بهدف تقوية النظام الصحي السوداني، ليس فقط في مجال الطوارئ، ولكن في مجالات أخرى مثل التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين".

