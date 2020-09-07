شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مبنى مجلس الشيوخ استعدادا لاستقبال الأعضاء وانعقاد الجلسات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مبنى مجلس الشيوخ حاليا عملية تطوير وتجديد شاملة فى المبنى، الذى كان مخصصا من قبل لمجلس الشورى السابق، وجارى تجديد وتجهيز كافة قاعات ومكاتب المجلس، وتجديد دهان المبنى من الداخل، ليكون المبنى جاهزا لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية لكافة الدوائر، حيث سيتم استخراج كارنيهات العضوية لأعضاء "الشيوخ"، الفائزين فى الانتخابات.

وتم غلق بوابة (7) المطلة على شارع القصر العينى، والتى تعد البوابة الرئيسية لمجلس الشورى السابق "الشيوخ" حاليا، وذلك فى إطار عملية التجديد والتطوير فى المبنى، ومن المنتظر أن يتم وضع لافتة باسم "مجلس الشيوخ" على المبنى بدلا من لافتة "مجلس النواب"، وذلك بعد انتهاء التجهيزات والتجديدات، كما تشمل عملية التطوير القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ والتى ستشهد انعقاد جلسات المجلس.

وتجرى حاليا الاستعدادات بمجلس الشيوخ على قدم وساق لتجهيز قاعات ومكاتب المجلس لاستقبال أعضائه الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية، والتى من المحتمل أن تكون عقب إعلان النتيجة النهائية لانتخابات المجلس فى 16 سبتمبر.

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وتشمل الاستعدادت تجهيز قاعة المجلس الرئيسية التى يعقد بها المجلس جلساته وكذلك قاعات اللجان النوعية التى ستعقد بها اللجان اجتماعاتها، بالاضافة الى مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين والأمين العام ومكاتب اللجان النوعية، وكذلك المكاتب الإدارية الخاصة بموظفى مجلس الشيوخ.

ويشهد البهو الخارجى المخصص للنواب، حالة من العمل المتواصل، وذلك بعد أن تم إخلائه نهائيا من المكاتب والأجهزة التى كانت تخص المحررين البرلمانيين ووسائل الإعلام وبعض الموظفين التابعين للأمانة العامة لمجلس النواب.

جدير بالذكر أنه تجرى غدا الثلاثاء وبعد غد، الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، داخل مصر، بينما بدأت جولة الإعادة للانتخابات فى الخارج أمس الأحد واليوم الإثنين.