شكرا لقرائتكم خبر عن مرشدو الإخوان.. تاريخ من الإجرام (إنفو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتكب مرشدو جماعة الإخوان المسلمين العديد من الجرائم في حق مصر وشعبها منذ بداية تأسيس الجماعة الإرهابية علي يد حسن البنا عام 1928. -أسس التنظيم الخاص بقيادة البنا لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والاغتيالات مثل: اغتيال محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر الأسبق بعد أن صدر قرار بحل الجماعة. ـ اغتيال القاضي أحمد الخازندار الذى كان ينظر قضايا تخص عناصر الجماعة - محاولة اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر الأسبق ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى جرائم مرشدى الإخوان.. ـ حسن الهضيبى

ـ حسن الهضيبى -صدر ضده حكم بالإعدام إثر محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حادث المنشية، وتم تخفيف الحكم ضده إلى المؤبد ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية، بسبب كبر سنه وسوء حالته الصحية، وصدر ضده حكم بالسجن فى قضية تنظيم 1965، بتهمة إحياء تنظيم الإخوان ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم. ـ عمر التلمسانى

ـ عمر التلمسانى -صدر ضده حكم بالسجن في قضية محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادث المنشية. -ضم شباب الجماعات الإرهابية إلى تنظيم الإخوان بعد تولى منصب المرشد العام للجماعة، وخطط لدفع الإخوان إلى عضوية المجالس التشريعية والنقابات المهنية. Advertisements مصطفى مشهور

مصطفى مشهور -أفتى بعدم دخول الأقباط إلى الجيش وعدم توليهم المناصب في الدولة مقابل قيامهم بدفع الجزية. مأمون الهضيبى

مأمون الهضيبى -أفتى بأن أعمال الاغتيالات التي نفذها النظام الخاص للإخوان كان هدفها التقرب الى الله. محمد مهدى عاكف

محمد مهدى عاكف -صدر ضده حكم بالإعدام عام 1954 في قضية تهريب اللواء عبد المنعم عبد الرؤوف أحد أعضاء التنظيم الخاص لجماعة الإخوان -سب مصر في حوار صحفى حين قال :"طظ في مصر". -محمد بديع

-محمد بديع -واجه أحكاما بالإعدام في قضايا مختلفة بعد الإطاحة بالإخوان من الحكم -أحد أفراد تنظيم 1965 الذى سعى لتنفيذ أعمال عنف وتخريب للمصالح العامة.













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