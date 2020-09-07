شكرا لقرائتكم خبر عن #مش_نازلين_يوم_20 ..محبو الرئيس يتصدون للجان الإرهاب ويتصدرون التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة جديدة وعنيف، وجهها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على وجه الإخوان، بتصدر هاشتاج "مش نازلين يوم 20"، على موقع "تويتر"، ليتصدر الهاشتاج الترند لعدة ساعات، ويردون بقوة وحسم، على الحسابات المزيفة واللجان الإلكترونية، لجماعة الإخوان الإرهابية، التى حاولت أن تحرض البعض للنزول والتظاهر والتخريب، ولكن جميع محاولاتهم وكالعادة باءت بالفشل الذريع.

آلاف المصريين، ردوا على هاشتاج "مش نازلين يوم 20"، على قنوات ودعوات جماعة الإخوان الإرهابية، والذين توهموا أنهم يستطيعون أن يجروا مصر والمصريين للفوضى مرة أخرى.



أحمد رضا

رواد "تويتر"، استعانوا بإنجازات الدولة المصرية على مدار السنوات الـ 7 الماضية، والمشاريع العملاقة والطرق والكبارى ومحاربة البيوت المخالفة، القضاء على العشوائيات وبناء المدن الجديدة، للرد على المشكيين فى الدولة المصرية، حيث علق أحد الأشخاص على إزالة مخالفات البيوت، "نتائج سنوات الفوضى وفساد المحليات كل اللى كان عاوز يعمل حاجه كان بيعملها، و لو الدولة هدمته هتلاقى الصعبانيات وتجار الازمات زى الاخوان هيقولك السيسى بيهدم البيوت"

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محمود



مصطفى

بينما قال شاب يدعى محمود، تخيلوا معايا العيال بتوع نازلين مين قدوتهم .. محما على .. طيب باالله عليكم مش مكسوفين علي دمكم لما يكون عيل فاشل واهبل وخمورجي هو قدوتكم والمحرك ليكم.. اخص عليكم وعلي قدوتكم.. تحيا مصر وجيشها ورئيسها"، وقال مصطفى، "فاكرين لما الرئيس ظهر في آخر حلقة في مسلسل الإختيار...وعرضت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل الاختيار، خطابين للرئيس عبد الفتاح السيسي، واحدًا ألقاه عندما كان وزيرًا للدفاع، وقال: "إحنا مش هنسمح تاني أن حد يقرب من مصر ويدخلها في الفوضى.. فكرهم ونكد عليهم"، بينما قال مستخدم ساخرا، "يا حمار افهم.. انت عملت هشتاجات كتير .. وبرده مش نازلين"