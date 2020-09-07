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مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فردى أمن بالحرس الوطنى التونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف فردى أمن بالحرس الوطنى فى مدينة سوسة بالجمهورية التونسية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

 

ونقل البيان تعازى مصر إلى تونس الشقيقة وأسرة الضحية وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصاب، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس فى مواجهة آفة الإرهاب البغيضة وكل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

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