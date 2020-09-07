شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة للأميرة ديانا مع الفرعون الذهبى فى المتحف المصرى بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصرى بالتحرير عبر موقع التواصل الاجتماعى صورا نادرة للأميرة ديانا أميرة ويلز خلال زيارة لها للمتحف ضمن زيارتها للقاهرة فى التسعينيات.

وقالت صفحة المتحف " زارت الآميرة #المتحف_المصري فى الرابع عشر من مايو عام 1992 فى إطار زيارتها لجمهورية مصر العربية فى نفس العام، مرفق مقتطفات من زيارتها إلى #المتحف_المصري وتوقيعها فى سجل الزائرين".

وتتضمن الصور التذكارية تفقد الاميرة ديانا لعدد من القطع الاثرية داخل قاعات العرض المختلفة، وتظهر بأحد الصور الاميرة ديانا وهى تنظر باعجاب لقناع توت عنخ آمون الفرعون الذهبى، وصورة آخرى وخى أمام تابوته الذهبى.

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وحلت بالامس ذكرى مرور 23 عام على تشييع جثمان الأميرة ديانا اثر وفاتها فى حادث سيارة اثار علامات استفهام كثيرة.

وولدت الطفلة ديانا لواحد من أشهر العائلات في العالم، وهي عائلة سبنسر الإنجليزية النبيلة ذات الأصول الممتدة في تاريخ بريطانيا، وكانت المولودة الرابعة والابنة الثالثة لجون سبنسر الإيرل الثامن والشريفة فرانسيس شاند كايد.

ترعرعت أول أيام حياتها في بارك هاوس بالقرب من مقاطعة ساندرينغهام، وتلقت تعليمها ما بين إنجلترا و سويسرا، وحصلت ديانا على لقب الليدي في عام 1975، بعد أن ورث والدها لقب إيرل سبنسر.