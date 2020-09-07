شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد صومعة تخزين القمح بالجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، صومعة بني سلامة التابعة للشركة القابضة المصرية للتخزين والصوامع.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير خطة المشروع القومى للصوامع بعد نجاح الوزارة فى إنشاء العديد من الصوامع الجديدة فى مختلف المحافظات للحفاظ على الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحصول على كميات كبيرة من القمح المحلى هذا العام نتيجة الإعلان عن سعر عادل للقمح قبل بداية الموسم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية رغم انخفاض الأسعار عالميا حيث يتم استلام القمح بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط مما أدى الى تشجيع المزارعين على توريد الأقماح المحلى المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم.