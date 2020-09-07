شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت جديدة في اختفاء كأس إفريقيا من الجبلاية.. تغطية خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد، استعرض فيها آخر التطورات الخاصة بواقعة اختفاء الكؤوس والدروع من مقر اتحاد الكرة، والتي فجرها الإعلامى أحمد شوبير خلال برنامجه، وهى الواقعة التي يتساءل الجميع عنها، ويتساءلون: أين اختفى كأس افريقيا؟



نسرين فؤاد

واستعرضت الزميلة نسرين فؤاد خلال التغطية بداية القصة وتفجير المفاجأة، حيث قال الإعلامى أحمد شوبير، عبر برنامجه إن اتحاد الكرة أثناء فحصه المقتنيات تفاجأ بعدم وجود كأس إفريقيا الذى حصده المنتخب المصرى وتم الاحتفاظ به للأبد عام 2010 بعد الحصول عليه ل3 مرات متتالية تحت قيادة كابتن حسن شحاتة.

وهى التصريحات التي أججت النار في الشارع الرياضى، ولدى عشاق كرة القدم في مصر، وبدأ التخبط يظهر داخل اتحاد الكرة، ومن نجوم الكرة المصرية أيضًا.

وقال بعض الموظفين بالجبلاية إن كأس إفريقيا من الممكن أن يكون لدى أحمد حسن نجم منتخب مصر، ليرد أحمد حسن على تلك التصريحات أنها عارية تمامًا من الصحة، وكأس افريقيا "مش عنده".

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ومن جانبه، قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: عدم وجود كأس أفريقيا مش مفاجأة، ، مضيفًا أن أصل واقعة اختفائه تعود لأحداث اقتحام الاتحاد في 2013، والتى تمت فيها سرقة عدد من الكئوس، مضيفًا أنه حاليًا تجرى عملية تطوير اتحاد الكرة، وخلال البحث في المخازن عن المقتنيات المتواجدة من أجل وضعها في الواجهة بعد التطوير فتم التأكد من فقدان الكثير من الأشياء، مثل كأس 2010 و1998، وبعض الكؤوس والدروع العربية، وقال أيضًا إنه يتم حاليًا تكثيف الجهود مع وزارة الداخلية من أجل إعادة تلك الكؤوس مرة أخرى، لأنها تراث لا بد من استرجاعه بأى طريقة فى أقرب وقت.



نسرين فؤاد

ولكن بعد ذلك عاد الاعلامى أحمد شوبير يرد من جديد على تلك التصريحات وقال أمس إن الحريق ليس هو السبب ورا اختفاء الكئوس، وإنه ينتظر نتيجة التحقيقات التى تجريها وزارة الشباب والرياضة في الأمر، مضيفًا في تصريحاته النارية إن اتحاد الكرة لا يملك أرشيفا كاملا لمحاضر مجالس الإدارة، يعنى مثلا الأهلى يفتخر بامتلاكه أول محضر لأول اجتماع لمجلسه، إنما اتحاد الكرة ثلاثة أرباع محاضره لا تكتب من الأساس لأنها لا تعرض على الوزارة، واللى شايف كلامى غلط يطلع يرد ويتحدانى.

وكانت أيضًا من التطورات البارزة في الأمر أمس إن الكاف عبر عن صدمته من خبر اختفاء كأس افريقيا من اتحاد الكرة، وقال أبوابنا مفتوحة ويمكن للاتحاد المصرى الاعتماد على دعمنا فى البحث عن الدرع الذى لا يقدر بثمن.

وتابعت الزميلة نسرين فؤاد، نتيجة التحقيقات التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة في الأمر، حيث قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قال إن التحقيقات الأولية تشير إلى اختفاء نسخة واحدة من كؤوس أمم إفريقيا، الخاصة ببطولة أمم افريقيا 2010، مضيفًا إن الوزارة بصدد إصدار تقرير رسمي عن نتائج التحقيقات، ومن الوارد إحالة الأمر للنيابة العامة أو النيابة الإدارية.