شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف قنا داعيا الأقباط للمشاركة بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ: واجب وطنى وكنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأنبا شاروبيم أسقفل قنا وتوابعها، الأقباط للتوجه للإداء بأصواتهم للمشاركة فى إعادة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

واستشهد الأنبا شاروبيم فى بيان له بمقولة البابا الراحل البابا شنودة الثالث، مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا، قائلا:" من هذا المبدأ أطلب من أبنائي كل فئات شعب إيبارشية قنا وبالأخص الشاب والشابات من لهم حق انتخابي فوق 18 عاما للمشاركة الإيجابية فى إعادة انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بأداء الواجب الوطني والقومي والتمتع بالحق الانتخابي له لتكون أمناء أمام الله والوطن.

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وتابع الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها في بيانه، لذا لمعرفة لجنتك الانتخابية الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات أو خلال لجنة النظام داخل كل كنيسة ، ولا يوجد لجان وافدين كل مواطن له حق الانتخاب حسب محل إقامته ببطاقة الرقم القومي الخاص به، وتنبيه عام بإحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية ويجب ارتداء الكمامة ، المشاركة الإيجابية تدعم استقرار الدولة المصرية والمشاركة واجب وطني وكنسي".