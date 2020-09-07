شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 105 أطنان من لحوم صكوك أضاحى على 19 محافظة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف، خطة وزارة الأوقاف في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع السادس على التوالي اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، الموافق 11 سبتمبر الجارى وحتى الخميس 17 سبتمبر، حيث يتم توزيع 105 أطنان على 19 محافظة.
ونشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى، خريطة توزيع لحوم صكوك الأضاحى على محافظات:"القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف- المنيا – الإسماعيلية - الشرقية - المنوفية – الفيوم – أسيوط – سوهاج - شمال سيناء – قنا – الأقصر – البحر الأحمر"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (652) طن حتى الآن .
وتستمر غرفة العمليات في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي ، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.
وأكدت الغرفة على عدة أمور، أهمها، أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية ، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أجرى جولة تفقدية صباح اليوم الاثنين في مجزر البساتين لمتابعة تجهيز لحوم صكوك الأضاحى، وشهد انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحى على 3 محافظات ضمن خطة الوزارة لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى.
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