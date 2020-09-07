شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد لجنة المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتير عام لنقابة الصحفيين أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية تمهيدا لانعقاد لجنة القيد بداية من اليوم ولمدة ثلاث أيام لجدول المشتغلين، مشيرا الى أنه تم نقل عمل اللجنة الى الدور الرابع بالقاعة الكبرى ( قاعة حسنين هيكل ) حيث يتم تطبيق كل إجراءات الحماية للزملاء الصحفيين بالتباعد الاجتماعى خلال جلوسهم بالقاعة، واستخدام قناع الوجه ومطهرات اليدين، حيث توفر النقابة كل ذلك .

وأضاف شبانة فى تصريحات صحفية له أن عقد لجنة المشتغلين رغم الظروف الجارية هو واجب قانونى كان يجب إتمامه، وهو ما جعل مجلس النقابة بجلسته الأخيرة، يوافق على انعقاد اللجنة وبجميع الإجراءات الإحترازية اللازمة .

تعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين، جلسة للنقل لجدول المشغلين، بداية من اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر حتى الاربعاء الموافق 9 سبتمبر الجارى، و شددت اللجنة على أنه يشترط ارتداء الكمامة الطبية و القفاز الطبى أثناء الحضور و المثول أمامها.

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وكانت نقابة الصحفيين، فتحت من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضى، حيث يتقدم الصحفى بالأوراق المطلوبة، وهى خطاب المؤسسة و"برنت" التأمينات وصورة الكارنيه.