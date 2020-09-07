مدير أمن العاصمة يفاجئ مرور القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: فأجا اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة العاملين مجمع تراخيص مرور القاهرة الجديدة بزيارة مفاجئة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين. واستمع الجندى لشكاوى المترددين على الوحدة واطلع على مجريات العمل واطمأن على سرعة التفاعل مع المواطنين. ووعد "الجندي" بزيادة الموظفين ومهندسي الفحص الفني وشبابيك سداد الرسوم لاستيعاب الزيادة في أعداد المترددين على الوحدات. وشدد مدير الأمن على القوات والموظفين بحسن معاملة المواطنين والأرتقاء بمستوى الأداء الأمني وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

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