أسرع حكم بقضية تحرش.. حبس متهم "خلع بنطلونه" أمام طالبة في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، السبت الماضي، بتأييد حبس متهم سنة مع الشغل بتهمة التحرش بطالبة أمام مدرستها بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وذكرت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون (منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي)؛ أن الحكم الذي حصلت عليه في القضية رقم 4789 لسنة 2020 الأسرع من نوعه في قضايا التحرش.

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وأوضحت المؤسسة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الواقعة تعود إلى يوم السبت 15 أغسطس حين فوجئت المجني عليها "ب. س" أثناء خروجها من الامتحان بتواجد المتهم "أ. م" أمامها، وقيامه بخلع البنطلون الخاص به، وعند قيامها بالصياح ضد المتهم سمعها شخصان، طلبت منهما المساعدة في الإمساك به، وهو ما حدث بالفعل حيث تم تحرير المحضر بعد شهادة الشهود أمام النيابة العامة.

وأشارت إلى أن الحكم الجزئي أول درجة يوم 16 أغسطس، واستئنافه بجلسة 29 أغسطس ثم صدور الحكم بجلسة 5 سبتمبر.

جدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون تستقبل الشكاوى والطلبات والاستفسارات علي الخط الساخن الخاص بالمساعدة القانونية للناجيات من العنف رقم 01210009192 وذلك لتقديم الاستشارات القانونية لهن ومساعدتهن قانونيا إذا لزم الأمر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.