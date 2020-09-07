السجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ 3 آخرين في قضية "الانضمام لجماعة إرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين في القضية رقم 472 لسنة 2016، لاتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.