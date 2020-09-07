المشدد 15 سنة لمتهم و5 لأخر في إعادة محاكمتهما بقضية "أحداث أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لآخر في إعادة محاكمتهما في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

كانت المحكمة قضت سابقاً بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.