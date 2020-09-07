مصر | تأجيل محاكمة موظفين لاختلاس مليون ونصف من أحد المحاكم لـ5 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة موظفين لاختلاس مليون ونصف من أحد المحاكم لـ5 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي اليوم الاثنين تاجيل محاكمة كلًا من "ا.ا.ع"محصل بمامورية احدي المحاكم الابتدائية و"م.ع.ع" مراجع بمامورية احدي المحاكم لاتهامهم باختلاس اموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف لجلسة 5 أكتوبر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، اسامه عبد الظاهر وامانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف امر الاحالة الصادر من نيابة الاموال العامة ان المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا اموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بان اختلسا مبلغ مالي مقدارة مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الفا وتسعة وستون جنية المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها علي النحو المبين بالاوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان.

واضاف امر احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية انهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الاول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية اقل من المحصلة فعليًا والمثبتة باصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما علي خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم اثباته بها فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الامر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.

واكد امر الاحالة ان المتهمين بصفتهما قد اضرا عمدًا باموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بان اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضررًا باموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا.