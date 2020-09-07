مصر | ننشر سبب إلغاء حبس حسام حبيب في واقعة تعديه على المنتج ياسر خليل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر سبب إلغاء حبس حسام حبيب في واقعة تعديه على المنتج ياسر خليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها فى نزاع الفنان حسام حبيب والمنتج ياسر خليل، بعد أن قضت المحكمة بإلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب سنة، وتغريم كلا الطرفين مبلغ 200 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن كلًا من المتهمين تعدى على الأخر وأحدثا كلًا منهما إصابة الأخر بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أعجزت كلًا منهما عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز 20 يومًا،وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض "عصا" بحوزة المنتج ياسر خليل.

وأكملت المحكمة فى حيثياتها، أن محكمة أول درجة قضت بحبس الفنان حسام حبيب سنة وكفالة ألف جنيه، وغرامة ألف جنيه كتعويض مؤقت، إلا أن الحكم لم يرضاه حسام حبيب، ولم ترضاه النيابة العامة فطعنا عليه أمام محكمة مستأنف القاهرة الجديدة.

وأشارت المحكمة، إلى أنها طالعت أوراق القضية عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها، وكان الثابت لها أن المتهم القانو ياسر خليل قد ثبت فى حقه ثبوتًا كافيًا لإدانته، وذلك هديًا لما سطرته أوراق القضية ومستنداتها.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بجميع الأراء بالنسبة لاستئناف النيابة العامة قبول وإلغاء وقضاء مجددًا بتغريم المتهم ياسر خليل 200 جنيه، وبالنسبة لاستئناف المتهم حسام حبيب قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بتغريم المتهم 200 جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك بخصوص الدعوى المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.