مصر | ننشر سبب إلغاء حبس حسام حبيب في واقعة تعديه على المنتج ياسر خليل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر سبب إلغاء حبس حسام حبيب في واقعة تعديه على المنتج ياسر خليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن كلًا من المتهمين تعدى على الأخر وأحدثا كلًا منهما إصابة الأخر بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتى أعجزت كلًا منهما عن أشغاله الشخصية مدة لا تجاوز 20 يومًا،وكان ذلك باستخدام سلاح أبيض "عصا" بحوزة المنتج ياسر خليل.
وأكملت المحكمة فى حيثياتها، أن محكمة أول درجة قضت بحبس الفنان حسام حبيب سنة وكفالة ألف جنيه، وغرامة ألف جنيه كتعويض مؤقت، إلا أن الحكم لم يرضاه حسام حبيب، ولم ترضاه النيابة العامة فطعنا عليه أمام محكمة مستأنف القاهرة الجديدة.
وأشارت المحكمة، إلى أنها طالعت أوراق القضية عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها، وكان الثابت لها أن المتهم القانو ياسر خليل قد ثبت فى حقه ثبوتًا كافيًا لإدانته، وذلك هديًا لما سطرته أوراق القضية ومستنداتها.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بجميع الأراء بالنسبة لاستئناف النيابة العامة قبول وإلغاء وقضاء مجددًا بتغريم المتهم ياسر خليل 200 جنيه، وبالنسبة لاستئناف المتهم حسام حبيب قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بتغريم المتهم 200 جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك بخصوص الدعوى المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية.