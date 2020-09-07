مصر | التحقيق مع سائق دهش شابا بمدينة السلام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيق مع سائق دهش شابا بمدينة السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة السلام الاول اليوم الأثنين، التحقيق مع سائق سيارة ملاكى بعد دهسه شاب أثناء عبوره للطريق الجديد في مدينة السلام.

وأمرت النيابة بأستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثة لذويها.

وكشفت التحقيقات بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة في السلام بوقوع حادث مرورى مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وأشارت التحقيقات بالانتقال والفحص تبين وجود جثة شاب ثلاثينى العمر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.